Грибки-зонтики в Ялте завьет дикий виноград

На площади Советской в Ялте в чаши грибков-зонтиков высадили дикий виноград. Когда он разрастется, то создаст дополнительную тень.

«Восстанавливаем вертикальное озеленение «грибков-зонтиков» на площади Советской. Высадили в чашах дикий виноград. Он неприхотлив и устойчив к жаре. Надеюсь, приживется и будет радовать всех нас и внешним видом, и дополнительной тенью», — написала в Телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.

«Грибки-зонтики» на площади Советской в Ялте появились после реконструкции этого общественного пространства. Тогда Я.Павленко пояснила, что «это не просто зонтики, а многосложная конструкция вазонов с капельным орошением и генератором распылителя струй, чтобы летом в жару вся площадь была благоухающей».

Кстати, дикий виноград (его еще называют девичим) растет очень быстро, до двух-трех метров в год. А регулярный полив поможет ускорить рост.