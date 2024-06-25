Двоих пострадавших уже выписали

В Первой городской больнице Севастополя проходят лечение 28 пациентов, получивших ранения на пляже «Учкуевка», рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Владимир Кузнецов.

По его словам, один из пациентов, находившийся в реанимационном отделении, 25 июня переведен в отделение кардиохирургии. Все пациенты — в удовлетворительном состоянии.

В основном, пациенты поступили с травмо-взрывными ранениями, повреждениями паренхиматозных органов грудной клетки и брюшной полости, осколочными переломами, черепно-мозговыми травмами.

— Все проведенные оперативные вмешательства были обусловлены состояниями пациентов. Всем им выполнена первичная хирургическая обработка ран, четыре лапаротомии, торакоцентез, лапароцентез, оперативные вмешательства на центральной нервной системе, скелетные вытяжения, оперативные вмешательства по повреждению костной системы, — доложил В.Кузнецов.

Он также пояснил, что минно-взрывная травма — это априори инфицированная рана. Пострадавшие находились в шоковом состоянии, что является сложным компонентом для общей хирургии, травматологии, нейрохирургии, урологии.

— Мы выполняем сложный спектр хирургических вмешательств, поэтому всегда готовы к разным категориям пациентов. Но в данном случае сложность в том, что за короткий отрезок времени был принят большой поток пациентов. В течение двух часов больница приняла более 40 пациентов, что было сопряжено со сложностями логистики распределения и сортировки раненых, — объяснил В.Кузнецов.

Он также напомнил, что все происходило в выходной день, когда в медучреждении работала дежурная служба. Все сотрудники отделений прибыли в течение 30 минут на свои рабочие места, в полном составе были задействованы хирургические отделения, доктора-терапевты, сестры, анестезисты, хирургические сестры. В течение часа медики заняли свои места, некоторые приехали даже из Бахчисарая!

На вопрос «Севастопольской газеты» о наличии среди раненых иногородних, В.Кузнецов ответил, что ему известно о приезжих из Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара... Полные списки поданы в департамент здравоохранения, там открыли «горячую линию».

— Никто из наших пациентов не обижен в уходе. Их каждый день осматривают заведующие отделениями, лечащие врачи, пострадавшим выполняют необходимые хирургические пособия, перевязки, антибактериальную терапию, — сказал заместитель главврача.

Девять пациентов из Первой горбольницы были отправлены для лечения в Москву. Речь идет об уникальных случаях, связанных с использованием медицинского оборудования, которое есть в ведущих лечебных учреждениях страны.

По словам В.Кузнецова, двоих пострадавших сегодня уже выписали из стационара.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными частями. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. В больницах Севастополя на 25 июня остаются 50 раненых, еще 22 пострадавших, из них 12 детей, отправлены самолетом в медучреждения Москвы.