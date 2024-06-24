Указом губернатора города от 23 июня в Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Режим введен «вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и при пресечении указанных действий правомерными действиями Вооруженных Сил Российской Федерации». Он будет действовать на всей территории Севастополя до особого распоряжения.

Руководителем ликвидации ЧС назначен первый вице-губернатор Алексей Парикин.

Департаменту финансов дано указание оперативно обеспечить заявки по финансированию мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

23 июня ВСУ совершили атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом, в районе пляжа «Учкуевка».

По данным на утро 24 июня, погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 155 человек, госпитализированы 82.