Все ответственные за террористическую атаку в Севастополе, совершенную американским оружием, понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в российский МИД в связи с ракетной атакой на Севастополь 23 июня, сообщается на сайте ведомства.

«По данным Минобороны России, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности. Все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание», — цитирует заявление МИДа ТАСС.

В этом контексте на Смоленской площади обратили внимание, что все полетные задания для ракет «вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки», а в небе вблизи Крыма «дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk». Подчеркнуто, что «США, которые ведут против России гибридную войну, фактически стали стороной конфликта».

Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до «последнего украинца», выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся.

ВСУ 23 июня атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. В результате погибли четыре человека, более 150 человек получили осколочные ранения.