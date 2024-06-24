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Просят сделать на пляжах укрытия от ракет

Свинцова Анна

Севастопольцы просят оборудовать пляжи города бетонными укрытиями. Читатели «Севастопольской газеты» предлагают учесть опыт Белгорода, где подобные конструкции расставлены по всему городу.

— Пожалуйста, поднимите вопрос по установке бетонных укрытий на пляжах Севастополя. Люди должны иметь возможность успеть укрыться. Трагедия в Учкуевке, к сожалению, показала, что это необходимые меры, — звонят в редакцию читатели.

Кроме того, жители возмущены, что никакого оповещения о ракетной опасности днем 23 июня в городе не было.

Директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов сообщил ТАСС, что создание временных укрытий по всему Севастополю, в том числе на пляжах, не потребует большого объема ресурсов — их можно отлить из бетона, а ученые местного вуза готовы помочь в разработке оптимальной конструкции.

Аналогичные конструкции нужны и на остановках общественного транспорта.

Днем 23 июня во время ракетного удара на пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек получили осколочные ранения.