Просят сделать на пляжах укрытия от ракет

Севастопольцы просят оборудовать пляжи города бетонными укрытиями. Читатели «Севастопольской газеты» предлагают учесть опыт Белгорода, где подобные конструкции расставлены по всему городу.

— Пожалуйста, поднимите вопрос по установке бетонных укрытий на пляжах Севастополя. Люди должны иметь возможность успеть укрыться. Трагедия в Учкуевке, к сожалению, показала, что это необходимые меры, — звонят в редакцию читатели.

Кроме того, жители возмущены, что никакого оповещения о ракетной опасности днем 23 июня в городе не было.

Директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов сообщил ТАСС, что создание временных укрытий по всему Севастополю, в том числе на пляжах, не потребует большого объема ресурсов — их можно отлить из бетона, а ученые местного вуза готовы помочь в разработке оптимальной конструкции.

Аналогичные конструкции нужны и на остановках общественного транспорта.

Днем 23 июня во время ракетного удара на пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек получили осколочные ранения.