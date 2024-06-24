Пострадавшим на пляже «Учкуевка» компенсируют ущерб

В результате случившейся 23 июня на пляже «Учкуевка» трагедии, связанной с ракетным ударом, в Севастополе был введен режим ЧС.

Как сообщил 24 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, компенсация нанесенного в результате ракетного удара ущерба здоровью или в случае гибели будет осуществлена в соответствии с существующим законодательством.

Комиссия по оценке ущерба создана, заявки по оценке нанесенного ущерба имуществу и автомобилям принимаются по телефону «112».

Глава города Михаил Развожаев поручил принимать решения максимально быстро, без лишней бюрократии.

По словам А.Краснокутского, вся необходимая помощь родным погибших будет оказана.

Он также доложил, что в настоящее время на территории пляжа и парка «Учкуевка» специалисты обследуют территорию и водную акваторию на предмет наличия взрывоопасных предметов. В лучшем случае, до конца дня работы будут завершены.

Позже поступило сообщение, что пляжи «Учкуевка» и «Любимовка» до вечера 25 июня будут закрыты для посещения.

ВСУ 23 июня атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. В результате погибли четыре человека, более 150 человек получили осколочные ранения.