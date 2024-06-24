Оставленные на пляже Учкуевка личные вещи вернут
Губернатор Севастополя поручил организовать выдачу без лишней бюрократии.
По словам и.о.замгубернатора Евгения Горлова, все вещи, брошенные 23 июня на пляже «Учкуевка» после ракетного удара, были собраны, описаны и переданы в полицию. За их получением необходимо обратиться в службу «102» или по телефону +7(8692) 73-85-80, там и расскажут, где и когда можно будет их забрать.
Обратиться можно будет и в штаб, развернутый в кинотеатре «Моряк» на Северной стороне. Придется написать заявление с описанием оставленных на пляже вещей, затем их опознать.
Штаб работает 24 июня до 19.00, с 25 по 28 июня (включительно) — с 9.00. до 18.00.
По просьбе главы города, к этой работе подключат волонтеров.
Что касается территории пляжа, то, по словам Е.Горлова, к полдню 24 июня там все полностью очищено, территория убрана.
ВСУ 23 июня атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. В результате удара на пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, более 150 — получили осколочные ранения. Более половины из них госпитализированы.