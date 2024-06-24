Оставленные на пляже Учкуевка личные вещи вернут

По словам и.о.замгубернатора Евгения Горлова, все вещи, брошенные 23 июня на пляже «Учкуевка» после ракетного удара, были собраны, описаны и переданы в полицию. За их получением необходимо обратиться в службу «102» или по телефону +7(8692) 73-85-80, там и расскажут, где и когда можно будет их забрать.

Обратиться можно будет и в штаб, развернутый в кинотеатре «Моряк» на Северной стороне. Придется написать заявление с описанием оставленных на пляже вещей, затем их опознать.

Штаб работает 24 июня до 19.00, с 25 по 28 июня (включительно) — с 9.00. до 18.00.

По просьбе главы города, к этой работе подключат волонтеров.

Что касается территории пляжа, то, по словам Е.Горлова, к полдню 24 июня там все полностью очищено, территория убрана.

ВСУ 23 июня атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. В результате удара на пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, более 150 — получили осколочные ранения. Более половины из них госпитализированы.