Московские врачи помогают раненым во время атаки на Учкуевке

В Севастополь ночью прибыли 35 врачей из федеральных медучреждений, для помощи раненым во время ракетной атаки. В Москву решено транспортировать 21 пострадавшего, из них 11 детей.

«Ночью в Севастополь прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, Департаменту здравоохранения Москвы, психологи МЧС. Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. 35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать», — сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.

По словам главы города, родителей, которые приедут с ранеными детьми в Москву, разместят в гостиницах. Об этом уже есть предварительная договоренность с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой.

После осмотра всех пострадавших на консилиуме принято решение транспортировать в Москву бортом МЧС 21 человека. Двое пострадавших находятся на ИВЛ.

Днем 23 июня во время ракетного удара на пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек получили ранения.