Коллектор в Ялте восстановили, но пляжи не открыли

Авария на коллекторе в Ялте устранена, на ЮБК наладили водоснабжение, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Ночью система была наполнена, абоненты подключены к водоснабжению. Напомню, это пгт Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично город Алупка», — написала Я.Павленко в соцсетях.

Об открытии пляжей на ЮБК власти Ялты сообщат после анализа проб морской воды.

23 июня произошла авария на коллекторе в Ялте. Пляжи от Ореанды до Фороса временно закрыли для посетителей. Питьевую воду в семь населенных пунктов Большой Ялты подвозили цистернами.