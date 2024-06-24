Количество пострадавших в Учкуевке увеличилось до 153 человек

Согласно последним данным, озвученных 24 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, в результате ракетной атаки на город предыдущим днем, количество пострадавших — 153, в том числе 27 детей.

Именно такое количество жителей и гостей города обратились за медицинской помощью. По информации губернатора Михаила Развожаева, погибли четверо, из них двое несовершеннолетние. Накануне вечером в Севастополе из Москвы спецбортом прибыли 35 медиков.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, из 153 пострадавших госпитализированы 79, в том числе 27 детей.

— Вчера у нас работали более 30 бригад скорой помощи, много людей приходили самостоятельно в больницу №4, там была развернута площадка, где производили сортировку раненых по тяжести ранений. Оттуда пострадавших развозили по больницам, ком -то оказывали помощь на месте. В результате в Первой горбольнице — 39 человек, 13 — в больнице №9 и 27 — в больнице №5. Вечером в севастопольским врачам присоединились коллеги из Центра медицины катастроф, из Министерства здравоохранения Москвы, а также участники из ФМБА во главе с директором клиники, — рассказал В.Денисов.

На организованную «горячую линию» за сутки поступило 98 обращений, все были отработаны, в больницах организовали работу психологов.

— Группа приехавших врачей всю ночь работала с нашими докторами. Они одобрили тактику лечения, выбранную севастопольскими медиками. Для продолжения лечения в федеральных клиниках отобрали более 20 человек, которым будет оказана помощь на федеральном уровне. Сопровождающим детей родителям мэрия Москвы окажет всю необходимую поддержку, — сообщил В.Денисов.