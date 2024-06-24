Для строительства дороги изымут земли и вырубят деревья

При строительстве автомобильной дороги, которая соединит улицы Шабалина и Гидрографическую, планируется изъять семь земельных участков, вырубить более 140 деревьев и кустарников, переложить коммуникации.

Завершаются общественные обсуждения проекта по планировке территории «Строительство автомобильной дороги «проезд ул.Шабалина – ул.Гидрографическая». Они проходят с 11 по 26 июня. Документацию к проекту по планировке территории разработала компания ООО «Эллада» из Казани.

Предусматриваются работы по переустройству сетей электроснабжения, связи, водоснабжения и канализации и газа. Подсчитано количество отходов IV-V класса опасности, которые образуется от строительных и демонтажных работ — более пяти тысяч тонн, из них две тонны отправят на повторное использование.

Во время стройки вырубят зеленые насаждения в количестве 142 единицы. Компенсационная стоимость составит почти 2,8 млн рублей. Кроме того, в перечне земельных участков, «в отношении которых предполагается их резервирование или изъятие», значится семь пунктов. Это частные участки на улицах Шабалина, Молочной и Гидрографической.

Протяженность дороги 689 метра. Она будет проходить по территории следующих кадастровых кварталов: 91:03:003001, 91:03:003002, 91:03:003004.

В прошлом году сообщалось, что строить дорогу начнут уже в 2024 году.