Четыре партии определись с кандидатами в заксобрание

С 6 по 8 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Большинство парламентских партий уже определились с кандидатами на выборы в органы законодательной власти.

По партийным спискам будут выбирать 16 депутатов, а восемь — по одномандатным избирательным округам.

Единая Россия

Список лидеров партийного праймериз «Единой России» был учтен при выдвижении кандидатов, но расстановка в нем немного изменилась. В общий партийный список на первые позиции были добавлены губернатор Севастополя , а также спикер городского парламента.

Список 24 кандидатов в депутаты заксобрания от «Единой России» выглядит так: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сенатор Екатерина Алтабаева, спикер парламента Владимир Немцев, участник СВО, замполит Михаил Сухенко, депутат Госдумы Татьяна Лобач, участник СВО, замполит Алексей Жучков, руководитель регисполкома ОНФ Лариса Мельник, депутат заксобрания Сергей Лисейцев, руководитель региональной общественной приемной Дмитрия Медведева Инна Гончарова, нотариус и заместитель председателя Общественной палаты города Наталья Кирюхина, генеральный директор АО «Севастопольстройпроект» Константин Пирогов, главврач Первой горбольницы Андрей Коситченков, участник СВО Максим Дроздов, общественники Елизавета Цокур и Денис Кондратьев, депутат заксобрания Вячеслав Камзолов, депутат Нахимовского МО Александр Брыжак, библиотекарь Инна Тебенёва, директор театра танца Александр Елизаров, морпех, участник СВО Дмитрий Гаврилов, волонтер Любовь Шмиголь, депутат заксобрания, директор ДКР Татьяна Зенина, участник СВО, пенсионер Юрий Астафьев, депутат Нахимовского МО Максим Мандрицкий.

По одномандатным округам кандидатами на избирательный округ №1 выдвинут депутат заксобрания, участник СВО Павел Харламов, №2 — депутат заксобрания, участник СВО Василий Зубенко, №3 — глава Гагаринского МО Алексей Ярусов, №4 — спикер заксобрания Владимир Немцев (он оказался сразу в двух списках), №5 — Герой России, танкист, участник СВО Роман Кулаков, №6 — депутат заксобрания Вячеслав Аксенов, №7 — сенатор Сергей Колбин, №8 — замгубернатора Александр Кулагин.

ЛДПР

Первым номером в городском списке от партии либеральных демократов идет вице-спикер, лидер ЛДПР в Севастополе Илья Журавлёв, на втором и третьем два действующих депутата — Андрей Куринов и Артем Гордиенко.

КПРФ

В первой тройке партийного списка севастопольских коммунистов — действующий глава регионального отделения КПРФ, вице-спикер парламента Василий Пархоменко, зампред председателя отделения Владимир Браковенко и действующий депутат Сергей Борисов.

Нынешний депутат от КПРФ Роман Кияшко выпал из претендентов на новый мандат.

Справедливая Россия — Патриоты — За правду

В первую тройку справедливороссов прошли управляющий общественной организацией содействия социально-экономическому развитию Севастополя «Мы — cевастопольцы» Сергей Круглов, председатель совета регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Севастополе Дмитрий Кримкер, председатель совета местного отделения партии в Нахимовском районе, депутат Верхнесадовского муниципального округа Марина Гладущенко.

Ветеран боевых действий Дмитрий Кримкер стал новым лидером севастопольских справедливороссов вместо Евгения Дубовика в июне этого года.

В нынешнем составе заксобрания Севастополя у «Единой России» 15 депутатов: восемь — прошли по партийным спискам и семь из восьми — победители на мажоритарных округах. У ЛДПР и КПРФ по три депутатских мандата, у Партии пенсионеров и у «Справедливой России» по одному. Шестую партию — «Зеленых» — в заксобрании представляет победивший на мажоритарном округе №3 Вячеслав Горелов.

На выборах в заксобрание первого созыва в 2014 году у фракции ЕР было 22 места из 24.