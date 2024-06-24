Благоустроят туристский центр Феодосии

Проект прошел предварительный отбор конкурсной комиссии при Министерстве курортов и туризма РК. На его реализацию в рамках государственной программы «Развитие туризма» выделено 143,3 млн рублей.

Комплексное обустройство туристского центра Феодосии «Феодосийский уезд» будет проходить в шаговой доступности от известных достопримечательностей, начиная от Дачи Стамболи и вдоль всей набережной, мимо картинной галереи им. И. Айвазовского вплоть до памятника Афанасию Никитину и Доковой башни.

Это уже третий город в Крыму, после Евпатории и Алупки, где будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, озеленением, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, фотозонами, фонтанами, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных людей, при обязательном условии сохранения исторического наследия, существующей среды и ландшафта.