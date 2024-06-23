В Первую горбольницу госпитализировано 35 раненых

У всех пострадавших в результате ракетной атаки на Севастополь осколочные ранения. Шестеро пациентов в тяжелом состоянии.

Вечером 23 июня главный врач Первой горбольницы Севастополя Андрей Коситченков прокомментировал состояние пострадавших во время дневного ракетного удара, поступивших в руководимое им медучреждение. У всех осколочные ранения различных частей тела.

По словам А.Коситченкова, в Первую городскую больницу обратилось 47 человек, из которых 12 получили амбулаторную помощь, остальные были госпитализированы. Все пациенты находятся в разной степени тяжести: в основном, в средней, но есть и тяжелые. Некоторые операции продолжаются и сейчас.

— Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, медикаменты есть, сотрудники есть, рук хватает. Пока все стабильно. Приезжал губернатор, проверил, как оказывается помощь, побеседовал с больными. Делается все возможное, — сказал главврач.

А.Коситченков также сообщил, что вечером 23 июня из Москвы на минздравовском самолете прибудут специалисты, которые, видимо, проведут обход и осмотр пациентов, состояние которых оценивается, как тяжелое, а также оценят общее состояние остальных пострадавших.

По словам главврача, на сегодня шестеро пациентов являются тяжелыми.

Днем 23 июня ранения получили 144 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое взрослых и два ребенка. Пострадавшие отдыхали на городских пляжах «Учкуевка» и «Любимовка» на Северной стороне, когда по Севастополю ВСУ было выпущено пять ракет ATACMS.

Кроме Первой горбольницы раненых доставляли в больницы N4 и N5.