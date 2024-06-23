Раненых на Учкуевке почти сотня

Количество погибших от ракетного удара в Севастополе выросло до трех человек, а раненных — почти до сотни.

От осколков погибли пожилая женщина и две девочки. Количество раненых выросло почти до ста человек. В основном, это отдыхавшие на пляжах «Учкуевка» и «Любимовка» на Северной стороне.

Как сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, вся

система здравоохранения города мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления», — написал М.Развожаев

Губернатор выехал к пострадавшим в больницу. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.

В прокуратуре Севастополя работает «горячая линия» по вопросам оказания помощи пострадавшим и устранения повреждений инфраструктуры города. Звонки принимаются по телефону дежурного прокурора: +7(978) 000-10-48.

В Севастополе достаточно медикаментов и запаса крови для помощи пострадавшим. В случае необходимости будут подключены федеральные медицинские центры.

Как сообщили в Минобороны РФ, 23 июня Севастополь был атакован пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.