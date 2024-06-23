Раненых детей отправят спецбортом в Москву

Пятеро несовершеннолетних, получивших тяжелые ранения при ракетной атаке на Севастополь, находятся в реанимации горбольницы N5. Врачи стабилизируют их состояние и готовят к отправке в Москву.

Спецборт МЧС для транспортировки раненых уже вылетел в Севастополь.

Всего ранения получили 124 человека, в том числе 27 детей. Они госпитализированы. Погибли пятеро: двое взрослых и три ребенка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Позже главный врач ГБУЗС «Городская больница №5» Наталья Шайнер уточнила, что в тяжелом состоянии находятся шестеро детей, пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь.

24 июня объявлено днем траура в Севастополе и в Крыму. Отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, развлекательные программы на телевидении и радио.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт» по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т.ч.несовершеннолетние. На месте работают следователи и криминалисты.