Над Севастополем сбито пять воздушных целей

Украина нанесла удар по Севастополю ракетами ATACMS. По предварительной информации, 22 человека обратились за медицинской помощью, двое погибли.

Днем в воскресенье, 23 июня, при отражении ракетой атаки в районе городских пляжей «Учкуевка» и «Любимовка» на Северной стороне осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

«По предварительной информации, от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло двое мирных жителя, один из них двухлетний летний ребенок. Ситуация на «Учкуевке» тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы», — сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

На территории одного из садовых товариществ произошло возгорание жилого дома. В районе пансионата «Лазурь» горит лес на площади 150 кв.м. Пожарные расчеты выехали на место.

Били американскими ракетами

Из сообщения Министерства обороны РФ следует, что «приблизительно в 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями».

Четыре ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети.