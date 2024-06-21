Военные отражают атаку беспилотников

Утром, 21 июня, в Севастополе предварительной информации были сбиты четыре вражеских беспилотника.

Как сообщил губернатор города в соцсетях в 6.52, в районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал. Спасательные службы продолжают работу.

Глава города попросил сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

Массированная атака

Как сообщили в Министерстве обороны России, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области.

В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.