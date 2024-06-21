Винный поезд домчит туристов к виноградникам у моря

Компания РЖД второй год подряд предлагает железнодорожный круиз на юг России для любителей выпить и поесть.

Организаторы обещают,что пять дней и четыре ночи пролетят стремительно. Маршрут «К виноградникам у моря» пролегает из Москвы через Таманский полуостров к новороссийским винным кластерам. Путешественники смогут принять участие в дегустациях и мастер-классах сомелье, попробовать разнообразные сорта сыров и куропаток, а также сделать уникальные снимки. Поездка будет сопровождаться обучающей и развлекательной программой от ведущих специалистов-энологов.

В зависимости от уровня комфорта поездка «К виноградникам у моря» обойдется от 88 тысяч тысяч до 227 тысяч рублей.

В первый рейс этот туристический поезд отправился прошлым летом. Маршрут имел высокий спрос у туристов, сообщили в пресс-службе РЖД.