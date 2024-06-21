В СевГУ на Гоголя пройдет фестиваль «Театр горожан»

В Севастопольском государственном университете (в здании на Гоголя, 14) 21 июня открывается Всероссийский фестиваль «Театр горожан». Фестиваль имеет формат документального театра, основанного на личных историях.

Как рассказала «Севастопольской газете» директор фестиваля Наталья Слепченко, авторами постановок станут жители города, они также будут актерами, сценаристами, авторами творческих идей. Сами же спектакли будут создаваться под руководством профессиональных театральных режиссеров, драматургов, продюсеров.

Театральная лаборатория

– 23 июня из Калининграда в Севастополь к нам приедет педагог, который передаст методику «Театра горожан», согласно которой жители города в возрасте до 55 лет, творчески креативные, активные и жаждущие саморазвития и сценического опыта, становятся актерами и соавторами спектаклей и перформансов.

Изучать данную методику приедут примерно 30 педагогов из различных театральных объединений Севастополя и Крыма, все они примут участие в работе театральной лаборатории.

– В течение восьми дней они будут изучать методику, а потом выйдут на сцену со спектаклем перформансом в жанре «Театра горожан». Последний предполагает некую документальность, поскольку в основе – истории и личный опыт участников, по которым создается инсценировка, – рассказала Н.Слепченко.

Первый спектакль-перформанс состоится 1 июля. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от педагогов севастопольских театров. Все перечисленное будет происходить в стенах Севастопольского госуниверситета на Гоголя,14.

В фестивале также примут участие театральные коллективы и театральные объединения из Ижевска, Вологды, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Симферополя, которые в рамках фестиваля покажут некоторые свои репертуарные спектакли.

Посетить фестивальные спектакли на Гоголя, 14 смогут все желающие, вход свободный, надо лишь зарегистрироваться на сайте , перейдя по ссылке https://teatrku.timepad.ru/event/2902307/.

Закрытие фестиваля намечено на 7 июля.

«Сцена времени»

В день открытия фестиваля на студенческой сцене покажут культурную постановку «Сцена времени».

Это проект студенческих театров, направленный на развитие патриотизма путем изучения истории и постановки исторического спектакля. Проект реализуется при поддержке Росмолодежи, на средства гранта, выиранного на конкурсе молодежных проектов, — рассказала руководитель проекта «Культурная постановка «Сцена времени» Дарья Гаврилова.

По ее словам, проект включает серию мероприятий для студентов Севастополя, в том числе театральные мастер-классы и экскурсии. В спектакле заняты студенты колледжей и университетов города. Постановщик спектакля – севастопольский режиссер Полина Коваленко.

– Спектакль посвящен истории Севастополя, о любви к городу, пронесенной сквозь годы, о роли исторических событий в судьбах севастопольцев, – рассказала Д.Гаврилова.

Итак, открытие фестиваля на Гоголя, 14 в 18.30. Не забудьте зарегистрироваться!

