Снова ищут подрядчика на отлов бродячих собак

ГБУ «Парки и скверы» ищет исполнителя на оказание услуг по стерилизации, вакцинации, чипированию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

После скандала, связанного с ненадлежащим исполнением одной севастопольской компанией госконтракта по отлову бродячих собак, ГБУ «Парки и скверы» три года само занималось этой деятельностью. Но собак на улицах меньше не стало. И вот госучреждение вновь ищет стороннего исполнителя.

Согласно проекту контракта, который вступит в действие с момента подписания и продлится до 1 декабря текущего года, подрядчик обязан исправить ситуацию. Он займется отловом животных и будет стерилизовать за 3334,5 рублей за голову, вакцинировать — за 407,14 руб., чипировать — за 602 руб., умерщвлять — за 598 руб, утилизировать — за 821,85 руб. Услуги по содержанию животных в стационарном приюте в течение суток оцениваются в 332,78 рубля. Таким образом комплекс услуг на одного животного обойдется казне почти в шесть тысяч рублей при общей начальной цене контракта в один миллион рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 1 июля.