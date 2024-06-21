Шесть аферистов обманули 53 человека

Севастопольская полиция передала в суд уголовное дело в отношении членов фиктивной компании «Империя», которые брали с пожилых людей и инвалидов аванс за ремонт квартир, а потом исчезали вместе с деньгами.

По версии следствия, в 2018 году 29-летний местный житель создал и возглавил преступную группу и вовлек в нее пятерых знакомых, в том числе одну женщину. Один из соучастников зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, от лица которого с клиентами заключались договоры на выполнение ремонта квартир, а своей фирме злоумышленники дали пышное название — «Империя»», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Клиентов искали при помощи объявлений в соцсетях, сайт фирмы и баз данных с предыдущих мест работы. Участница группы ранее работала менеджером по продаже пластиковых окон и имела клиентскую базу с прошлого места работы.

Почти все жертвы обмана — пожилые люди и инвалиды, их было легче обмануть. После подписания договоров потерпевшие вносили предоплату для закупки строительных материалов. Но взяв деньги, злоумышленники исчезали.

От действий «имперцев» пострадали 53 человека, сумма причиненного ущерба составила почти шесть миллионов рублей. Кроме того, одному из участников преступной группы предъявлено обвинение в ограблении пожилой клиентки — злоумышленник открыто похитил у нее 200 тысяч рублей.

Мошенников задержали в декабре 2021 года. Тогда список жертв состоял из одного десятка человек.

«На автомобиль, денежные средства, долю земельного участка и нежилого помещения обвиняемых в ходе следствия наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе прокуратуры города.