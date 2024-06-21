Пересчитают краснокнижных жуков

Севприроднадзор регулярно проводит мониторинг состояния объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя. «В 2024 году мониторинговые исследования уже начаты и коснутся они насекомых отряда жесткокрылые или жуки – дровосек узловатоусый (узлоусый), розалия альпийская (альпийский усач, альпийский дровосек), жук-олень, бронзовка великолепная (красивая, кавказская)», — сообщила пресс служба департамента природных ресурсов и экологии.

В ходе полевых работ специалисты дадут оценку текущего состояния популяций, динамике изменения численности и распространению данных видов, а также среде их обитания. Результаты исследований позволят актуализировать кадастровые сведения по краснокнижным видам насекомых, а также будут рассмотрены и учтены при подготовке нового издания Красной книги города Севастополя.

Красную книгу выпускают раз в 10 лет

Красная книга Севастополя вышла в свет в 2018 году. Это список редких и находящихся под угрозой исчезновения растительных и животных видов, нуждающихся в охране.

В книге содержится информация о растениях и животных, охрана которых осуществляется в административно-территориальных границах города, в том числе о 176 видах растений, 11 водорослей, 19 грибов, 178 животных.