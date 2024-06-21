На улице Героев Севастополя нарисовали выделенную полосу

От поворота с ул.Истомина до остановки «Малахов курган» парковать транспорт теперь запрещено.

Там уже установили знаки выделенной полосы, которая предназначена для проезда общественного транспорта, нанесена соответствующая дорожная разметка, сообщает пресс-служба департамента транспорта Севастополя.

«Просим с 24 июня не оставлять на данном участке автомобильный транспорт. Согласно правил дорожного движения их будут эвакуировать. Так как из-за припаркованных автомобилей затрудняется движение общественного транспорта», – сказано в сообщении.

Это очередная попытка дептранса улучшить пропускную способность дороги, где в часы пик водителям приходится стоять в пробках. По мнению транспортников, из-за припаркованных автомобилей общественный транспорт стоит в общей полосе и движется также медленно.

Напомним, что с октября прошлого года на ул.Героев Севастополя проводятся ремонтные работы по реконструкции подземного перехода на остановке «Памятник матросу Кошке», которые в значительной степени влияют на скорость движения транспорта с Корабельной стороны в центр города.