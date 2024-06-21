На Северной стороне чинят водопровод

«Работы осложнены техническими особенностями, в связи с этим увеличено время производства аварийно-восстановительных работ. Информация о подвозе воды при его организации публикуется в телеграм-канале t.me/sevvodokanal. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в ГУП «Водоканал».

В районе улицы Богданова, 25 на Северной стороне водоканалом проводились ремонтные работы на чугунном водоводе, где была обнаружена трехметровая продольная трещина.

Изначально работы осложнялись тем, что впритык к водоводу были проложены два ряда параллельных труб, а также четыре гильзы с кабелями связи. В связи с этим пришлось пригонять специальную технику с узким ковшом. После замены шести метров пролета при запуске водоснабжения был обнаружен новый прорыв в четырех метрах от замененного водовода. Он находился под землей между установленным электрическим столбом и произрастающим рядом кипарисом, что еще больше усложнило работу.

На данный момент бригада работает и прикладывает все усилия для скорейшего восстановления водоснабжения.

Северная сторона — район улицы Богданова — осталась без воды рано утром в четверг 20 июня. Возобновить водоснабжение обещали к полудню этого же дня. Но предположения не оправдались...