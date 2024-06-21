Комплексно благоустраивать сельские территории начнут с Качи

Именно с Качинского района предполагается начать развивать сельские территории на средства субсидий из федерального бюджета по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Точнее, источников субсидирования будет несколько: федеральный бюджет, бюджет Севастополя и местный бюджет муниципального образования.

– Результатом предоставления субсидии является реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, – сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова 21 июня на заседании правительства.

По ее словам, Севастополь начал участвовать в программе в прошлом году, но в этом проект будет реализован впервые.