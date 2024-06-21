Книгу о севастопольском здравоохранении хорошо бы переиздать

Единственная монография по истории севастопольского здравоохранения издана в 1996-м году и с тех пор больше не переиздавалась. Ее написала ветеран городского здравоохранения Тамара Веренкина, считая это делом своей жизни, важным для города. В те годы издать книгу было непросто, а потому издание выглядит довольно скромно. Зато по содержанию...

О существовании монографии Т.Веренкиной «Севастопольской газете» рассказала ее дочь врач скорой помощи Татьяна Хвостикова, которая отлично помнит, что книга была торжественно презентована в городской медицинской библиотеке, где тогда собрались руководители тогдашнего горздрава и главврачи больниц. Они все отметили значение представленной работы для городского здравоохранения.

Монография посвящена 300-летию Российского флота, в ней впервые в историко-медицинской литературе обобщен и проанализирован сложный путь городского здравоохранения, показана его роль, место и значение в истории Севастополя.

Кстати Т.Веренкина и ее семья теперь уже тоже стали частью истории городского здравоохранения. Отец Т.Хвостиковой Лев Ильич Энгель был фронтовиком, а в послевоенное время – главным травматологом города. Он многих вылечил, многим спас жизнь. В семье до сих пор хранят, как реликвию, подарок от бывшего пациента — настольные часы с надписью «Благодарю за спасение. Льву Ильичу от Вити Д.».

После войны семья жила в двух комнатушках в казенном одноэтажном здании на территории Первой горбольницы. Именно там Т.Веренкина начала писать свою монографию. Она окончила лечебный факультет Крымского мединститута, после переезда в Севастополь в 50-е годы работала инспектором горздравотдела, заместителем заведующего горздрава, затем главврачом севастопольской горбольницы №3 (ныне, им.Даши Севастопольской),

В должности заместителя заведующего горздрава проработала четверть века, имея высшую категорию по специализации «организатор здравоохранения».

— Мама всегда была человеком интересующимся, поэтому взялась за написание монографии. Когда книга была написана, ее оценили на уровне докторской диссертации. Однако о получении ученых степеней она и не думала, искренне считая, что ее работа нужна городу, — рассказала Т.Хвостикова.

Добавим, что Т.Веренкина была депутатом городского Совета Севастополя, ее многолетний труд отмечен государственными наградами.

Тираж книги совсем невелик — всего 700 экземпляров, с учетом давности лет о количестве сохранившихся книг судить трудно, известно, что они есть в библиотеке флотского госпиталя, в библиотеке Крымской медицинской академии.

Между тем, монография явно интересна для профессионального изучения и даже для простого ознакомления. Начиная с вынесенного в качестве эпиграфа изречения Н.И.Пирогова.

«Народы поймут, что то немногое, что приобретает государство войною, не вознаграждает никогда за понесенные убытки и гибель производительных сил, что самая «счастливая» война долго-долго еще отзывается по ее последствиям на народном благосостоянии и на самой нравственности народов».

Книга охватывает несколько эпох: с 1783 года, когда только зарождалось здравоохранение Севастополя. Следующие разделы посвящены медикам-защитникам Севастополя во время Крымской войны, севастопольскому здравоохранению во второй половине XIX-начале XX века, медикам Севастополя в годы революции, становлению здравоохранения Севастополя в 20-годах прошлого столетия, охране здоровья севастопольцев в года первых пятилеток, Великой Отечественной войны, в послевоенный период...

Список использованной и изученной литературы включает поистине уникальные документы. В числе использованных источников — П.Вензель «О районе Севастополя относительно здоровых качеств почвы, воздуха, воды», «О некоторых средствах сохранения здоровья экипажей рекрутов». «О приступах лихорадки в Тавриде», В Гейнрих «Морские иловые грязи из Херсонеса», «О медицинской топографии города Севастополя и его окрестностей в Таврической губернии», «Долина Инкермана и перемежающаяся лихорадка», Георгиевский А.С., Гаврилов О.К. «Социально-гигиенические проблемы и последствия войны», Гохбаум Дм. «Борьба с туберкулезом в Крыму», Гробов А.Г. «Наблюдение за москитами в Севастополе во время ликвидации очага лихорадки папатачи и в последующие годы» и др.

Автор монографии работала в архивах в Москве, использовала данные из документов П.С.Нахимова, различные медицинские отчеты, в том числе составленные в конце XIX века, так называемые скорбные листы периода Крымской кампании и т д..

Монография получилась содержательной и интересной, она довольно легко читается, если не считать, что набрана она довольно мелким шрифтом, что по нынешним временам мешает ее восприятию.

Последнее — еще один аргумент к тому, что монографию было бы полезно переиздать, что позволило бы сделать ее доступной для современных врачей севастопольского здравоохранения.

Осталось найти энтузиастов, кто взялся бы за переиздание. Еще и потому, чтобы имя замечательного врача Т.Веренкиной вернуть городу.

Кстати, есть еще одна идея — присвоить ее имя той самой Севастопольской медицинской библиотеке, где почти 30 лет назад презентовали монографию.