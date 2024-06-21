К списку жизненно необходимых препаратов добавили еще пять

Речь идет о лекарственных препаратах, которые постановлением правительства Севастополя от 21 июня включили в территориальную программу бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг..

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, данным документом приводится в соответствие региональная программа госгарантий, пополняется перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов пятью новыми позициями.

Он также отметил, что это, в основном, антибиотики.

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