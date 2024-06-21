Диспетчер «Аэрофлота» присвоила деньги неулетевших пассажиров

Ленинский районный суд Севастополя признал виновной диспетчера представительства ПАО «Аэрофлот» в Симферополе, которая «заработала» 1,7 млн рублей на махинациях с билетами. Осужденная получала деньги за билеты, которые не были использованы из-за отмены авиарейсов во время пандемии коронавируса.

«Диспетчер ПАО «Аэрофлот» разработала преступную схему, которая заключалась в выборе из числа пассажиров, чьи билеты не были использованы по причине отмены авиарейсов из-за распространения короновирусной инфекции covid-19, либо иным причинам, по которым пассажир не воспользовался услугами воздушной перевозки», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Схема была такой: диспетчер в специальной программе создавала заказ на возврат и собственноручно заполняла заявление. И даже отправляла копии фиктивных медицинских справок со сведениями об инвалидности пассажира, противопоказаниях к перелету, либо наличие у пассажиров статуса многодетной семьи. Она подделывала подписи пассажиров и получала деньги.

Суд оштрафовал предприимчивого диспетчера на 110 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданский иск ПАО «Аэрофлот». Теперь женщине придется вернуть работодателю (надо полагать, бывшему) все 1,7 миллиона рублей.