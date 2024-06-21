Аннулировали брак с иностранцем-многоженцем

Гагаринский районный суд Севастополя расторг фиктивный брак местной жительницы с гражданином Азербайджана. Мужчина успел получить вид на жительство, но оказалось, что у него на родине есть законная жена.

«В сентябре 2021 года гражданин Республики Азербайджан в Севастополе зарегистрировал брак с местной жительницей, что позволило ему в последующем получить разрешение на временное проживание и вид на жительство на территории Российской Федерации. Вместе с тем, сотрудниками полиции получена информация о том, что мужчина уже состоит в другом браке, зарегистрированном в Азербайджане в 2010 году», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Выяснились эти подробности благодаря прокурорской проверке. Суд признал брак недействительным, а это станет основанием для аннулирования вида на жительство, которое мигрант получил незаконно.