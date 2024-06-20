За подмену номеров оштрафовали оператора мобильной связи

Мобильный оператор оштрафован за то, что не заблокировал звонки мошенников. Те звонили из-за границы, а на телефоне жертвы высвечивался российский номер.

«Вопреки требованиям закона оператор не прекращал оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть и не принял мер к блокировке данных телефонов. Вследствие допущенных нарушений жительница Севастополя полагала, что получает звонки с номеров мобильных телефонов, зарегистрированных в России, а в действительности едва не стала жертвой дистанционных мошенников, которые пытались похитить ее деньги», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Севастопольская прокуратура возбудила в отношении оператора дело об административном правонарушении. Рассмотрев его, мировой судья московского района Богородское оштрафовал виновное юрлицо на 600 тысяч рублей. Оператор попробовал оспорить решение, но у него это не получилось.

По закону, операторы связи должны следить за чистотой звонков. В прошлом году Третий кассационный суд сделал важное разъяснение: оператор телефонной связи обязан прекратить звонки от иностранного оператора, если они идут с российской городской нумерацией. То есть, если иностранный абонент подменяет номер, прикрываясь российским кодом, оператор должен сбросить вызов.