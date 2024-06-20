В Крыму началась уборка лаванды

Урожай эфирно-масленичных культур на полуострове в этом году на уровне прошлогоднего.

На сегодняшний день общая площадь под эфиромасличными культурами в Республике Крым составляет более 1100 гектаров. Из них лаванда узколистная занимает порядка 620 гектаров. Выращивают лаванду в Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах и Алуште. Самые большие площади лаванды узколистной сосредоточены в Бахчисарайском районе и занимают свыше 330 гектаров.

«В прошлом году крымскими аграриями было собрано свыше 2373 тонн сырья эфиромасличных культур. Из них в Бахчисарайском районе было собрано 867 тонн сырья. В этом году в республике планируется собрать сырья многолетних эфиромасличных культур на уровне прошлого года», — рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

С 2014 года к эфиромасличной отрасли на полуострове появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.

«Учитывая высокую значимость эфиромасличного направления в Крыму, в текущем году аграриями республики планируется заложить 148 гектаров эфиромасличных культур (лаванда узколистная, роза эфиромасличная) из них 34 гектара уже высажены», — добавила А.Зарединова.

В регионе оказывается государственная поддержка на закладку многолетних эфиромасличных культур, в том числе и на лаванду. В 2024 году из республиканского бюджета на поддержку эфиромасличной отрасли выделено более 12 миллионов рублей. Возмещение части затрат по направлению закладка и (или) уход за многолетними эфиромасличными насаждениями составляет до 80% фактически подтвержденных затрат.