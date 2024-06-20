Упростят процесс регистрации автомобилей

Проект предусматривает изменения в законе «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств больше не будет требоваться при постановке автомобиля на государственный учет или при регистрации смены владельца машины.

В этом же законопроекте содержится норма, которая должна разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в Госавтоинспекции, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Согласно документу, прежний владелец автомобиля получает право подачи заявления о прекращении учета транспортного средства в МРЭО сразу же после совершения сделки по продаже транспортного средства с использованием «Госуслуг» или при ее нотариальном удостоверении.

Еще одно нововведение — разрешение прекращать государственный учет по заявлению владельца похищенной или угнанной машины.

Будет расширен перечень оснований для отказа в регистрации машины. Например, в связи со сменой владельца им может стать «обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор» в течение положенного срока. Здесь речь идет об автомобилях, ввезенных из-за границы физическим лицом.

Сейчас без полиса ОСАГО машину зарегистрировать на себя нельзя. Но покупка автомобиля не означает, что машина будет сразу участвовать в дорожном движении. Зарегистрировав автомобиль, новый собственник может длительное время им не пользоваться. Следовательно, такому автовладельцу страховка просто не нужна.