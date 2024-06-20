У «Миранды»появились виртуальные SIM-карты

Крымский мобильный оператор «Миранда» начал продавать виртуальные SIM-карты. Купить их можно из любой точки России, подтвердив данные через Госуслуги.

«Сейчас при покупке eSIM нашим клиентам доступны номера с крымскими кодами 979. Осенью мы предложим абонентам также электронные SIM-карты для Донецкой и Луганской народных республик. Уверены, что эта технология будет удобна гостям полуострова, которые по пути в Крым смогут купить eSIM, не тратя время на это на отдыхе, и оставаясь на связи», — рассказала директор В2С «Миранды» Ирина Кузьмина.

На официальном сайте компании клиент должен выбрать тариф, номер, подтвердить свои данные через Госуслуги, изучить и подписать договор через приложение Госключ, оплатить услугу и включить еSIM при помощи QR кода.

Технологию eSIM поддерживают флагманские модели смартфонов компаний Apple, Samsung, Xiaomi и другие. Список моделей смартфонов с поддержкой eSIM также размещен на сайте «Миранды».