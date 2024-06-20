Севастополь нужно очистить от крыс и мышей

В первом полугодии текущего года в Севастополе выявлено четыре случая заболевания иерсиниозами, из них два случая непосредственно иерсиниозом и столько же псевдотуберкулезом. В прошлом году таких случаев было 15.

Роспотребнадзор провел заседание санитарно-противоэпидемической комиссии по профилактике иерсиниозов в Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства. На заседании было принято решение по организации и проведению в городе регулярной и сплошной дератизационной обработки территории, включая подвальные помещения многоквартирных домов, территории частного жилого сектора, рынков, где реализуется пищевая продукция, водопроводно-канализационные люки, объекты сельскохозяйственного назначения, складские помещения, а также по усилению контроля за проведение истребительных мероприятий.

Кроме этого речь шла о ликвидации несанкционированных свалок, приведению в порядок контейнерных площадок и обеспечению своевременного вывоза твердых коммунальных отходов.

Иерсиниоз — острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта, общей интоксикацией, нередко кожными проявлениями, поражением печени, селезенки, суставов и других органов, и систем. Источником инфекции могут быть дикие и домашние животные, но чаще всего — мыши. Они часто живут в овощехранилищах, где обсеменяют овощи возбудителями болезни.