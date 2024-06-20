Проверили строительство медкластера

Монолитные работы, что ведутся на объектах медицинского кластера (Больница скорой медицинской помощи на 470 коек и 200 посещений в смену и онкологический диспансер на 150 коек и 100 посещений в смену) на Камышовском шоссе, планируется завершить к концу года. Такая информация прозвучала во время контроля объекта 19 июня губернатором Михаилом Развожаевым.

По его словам, на стройке со времени его предыдущего посещения произошли явные изменения. Так, в большинстве корпусов больницы скорой медицинской помощи работы идут уже на уровне третьего-четвертого этажей, а в онкоцентре – с первого по третий.

Глава города сообщил, что есть отставание от намеченного ранее жесткого графика.

«В настоящее время есть отставание от графика от двух до трех недель, мы должны закончить монолитные работы к концу года. Подрядчик говорит о том, что все это связано с временными перебоями в поставках цемента. Сейчас все восстановлено, решения найдены. Будут привлечены дополнительные бригады, и отставание от графика в течения месяца-полутора будет ликвидировано. Поэтому пока идем в том графике, о котором договаривались», – отметил М.Развожаев.

Он также упомянул о ряде вопросов, связанных с внесением изменений в проект.

«Активно сейчас работаем с генеральным проектировщиком по этим двум объектам, которые проходили главгосэкспертизу. Гипроздравом соответствующее соглашение об авторском надзоре и об изменении проекта составлены. Необходимо, чтобы заказчик, подрядчик и проектировщик отработали четко, чтобы мы своевременно могли зайти в Главгосэкспертизу, получить необходимые изменения, чтобы были согласованные решения по части тех вещей, которые надо скорректировать, не снижая темпов, – продолжил М.Развожаев.

По его информации, к концу года строители планируют выйти на завершение теплового контура объектов и приступать к отделке.

Ранее сообщалось, что работы на объекте ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.