Приглашают на выставку «История в объективе»

Необычная выставка «История в объективе. Фотографы Севастополя конца XIX- начала XX века» откроется 27 июня в Севастопольском ретрокинотеатре «Украина».

Выставка подготовлена Музеем обороны Севастополя и посвящена истории севастопольской семьи Мазур. Собственно, саму историю семьи представит Людмила Мазур, которая не только собрала ее по архивным документам и фотографиям, но и написала целую семейную антологию о севастопольском придворном фотографе Михаиле Мазуре, правнучкой которого и является Л.Мазур.

Это будет история в фотографиях из семейного архива, отражающая время, события, лица. Среди экспонатов – рамки, фотоаппараты, фотоальбомы того времени.

Разглядывание всего этого, как обещает Л.Мазур, приведет к множеству неожиданных открытий для интересующихся историей Севастополя.

Выставки откроется в 17.00.