Одного из подрядчиков индустриального парка отправили в колонию

Суд вынес приговор директору компании-подрядчика строительства индустриального парка в Севастополе по обвинению в мошенничестве на 57 млн рублей. В течение пяти лет он будет отбывать свой срок в колонии общего режима.

В июне 2020 года предприниматель заключил с госпредприятием договор на поставку материалов для выполнения работ по строительству объектов электроснабжения для технологического присоединения индустриального парка. Подрядчику перечислили более 57 млн рублей аванса, но фактически исполнять условия контракта он не собирался, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Так как контракт не выполнялся, в ноябре 2020 года заказчик расторг договор, но подрядчик деньги не вернул. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Ленинский районный суд Севастополя назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда. Бизнесмен частично возместил ущерб. На автомобили предпринимателя и его жены и на другое имущество наложен арест.

Индустриальный парк «Гераклид»

Создание площадки севастопольского индустриального парка в районе Камышовского шоссе и ул.Индустриальной началось еще в 2018 году. На эти цели из федерального бюджета было выделено более миллиарда рублей.

По амбициозным замыслам индустриальный парк «Гераклид» должен стать в базой для крупных инвесторов и производств. Осенью 2022 года в правительстве города отчитались о 90% готовности всех объектов. Через год было заявлено, что открытие «Гераклида» произойдет в первом квартале 2024 года.