На пляж «Серебряный» запустили коммерческий катер

Ежедневно с набережной Балаклавы на пляж «Серебряный» отправляется пассажирский катер «Гагра». Для местных жителей есть скидки на проезд.

В первый рейс из Балаклавы катер уходит в 8.00. В последний — с пляжа «Серебряный» в 19.35. Стоимость поездки 150 рублей. Для жителей Балаклавы — полцены при предъявлении прописки на рейсы в 8.00 из Балаклавы и в 10.30 с пляжа.

Также предусмотрен бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны, детей до 7 лет, а также детей до 12 лет из многодетных балаклавских семей, проживающих в в сопровождении взрослого и проезд по детским социальным проездным билетам.