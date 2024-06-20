Мостотрест будет строить железнодорожный обход Инкерманского монастыря

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, Мостотрест оказаляс единственным участником закупки и получил возможность заключить договор. Заказчик работ — ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (Ространсмодернизация).

Согласно контракту, подрядчик выполнит проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, в том числе обследует и подготовит участок к работам, подведет коммуникации, построит железную дорогу, сопутствующие объекты и сооружения.

По состоянию на начало 2021 года стоимость железнодорожного обхода Инкерманского монастыря оценивалась в 4 млрд руб. Предполагалось, что обход протяженностью 1,6 км и пройдет через Загайтанскую скалу (там должны были прорубить два тоннеля) и инкерманские каменоломни. Позже трассировку изменили. В рамках скорректированного проекта предусматривается переустройство действующего участка железнодорожного пути в районе Инкермана с выносом его на новую трассу. Строительство новой дороги длиной почти 2 км пройдет вдоль русла реки Черной, из них около половины пути придется на металлическую эстакаду на железобетонных опорах.

Работы должны быть завершены к марту 2026 года. Объект включен в госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Компания «Мостотрест» также является главным подрядчиком строительства яхтенной марины на 613 судов в Балаклаве. По данным пресс-службы Минстроя России, на сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 25 %.

На конец прошлого года владельцем 97% акций ПАО «Мостотрест» было ООО «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга.