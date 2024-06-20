Мигрантов стало больше, а криминала — меньше

В прокуратуре Севастополя отметили увеличение миграционного потока в город-герой. Вместе с тем количество преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Совместными усилиями правоохранительных органов и органов власти в городе удалось не допустить массовых беспорядков. В целом обеспечивается стабильная миграционная обстановка», — заявил и.о.прокурора города Дмитрий Теллин на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Севастополя по эффективности профилактической работы, противодействию преступлениям и правонарушениям в миграционной сфере.

А вот административных правонарушений стало больше. Севастопольские суды приняли в шесть раз больше решений о выдворении иностранцев с территории РФ.

По словам заместителя прокурора города Евгения Кадамова, с начала 2024 года в Севастополе иностранцам выдано почти две тысячи разрешительных документов, в том числе 137 видов на жительство, 18 разрешений на работу и около 1700 рабочих патентов. Мигранты едут сюда из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Украины и Азербайджана.

«Сотрудниками полиции в текущем году составлено свыше 1,1 тысяч протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушения миграционного законодательства, более тысячи лиц уже привлечены к административной ответственности», — отчитался Е.Кадамов.

По итогам заседания координационного совещания принято постановление по усилению межведомственных мер в целях предотвращения и пресечения правонарушений и преступлений с участием мигрантов.