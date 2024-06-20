Крымчане украли в Кисловодске 21 картину

Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Ставропольского главка и города Кисловодска задержаны двое жителей Крыма. Они подозреваются в хищении произведений искусства на сумму более двух миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «целью злоумышленников стали живописные работы нескольких художников, которые были выставлены в санатории. Они узнали о том, что их можно выгодно продать, и приехали в Кисловодск».

В ночное время один из сообщников через незапертое подсобное помещение проник столовую санатория, снял с подрамников и вынес 21 полотно. Похитители вывезли картины в Крым и оставили на хранение у знакомого.

Оперативники отследили передвижения подозреваемых и задержали их. Похищенное было изъято.

Следователем следственного отдела ОМВД России по городу Кисловодску возбуждено уголовное дело по статье «кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.