Изъято более 172 тонн фасоли с ботулотоксином

Роспотребнадзор изъял всю опасную партию салата лобио из фасоли в вакуумной упаковке, которым отравилось более 150 человек. Оказалось, что на предприятии, где производился этот продукт, были антисанитарные условия.

«Источник заражения послужила продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители продукции — ООО «Локалкитчен» (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область), изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке), не подававшие уведомления о начале своей деятельности и допустившие выпуск опасной продукции», — сделали вывод в Роспотребнадзоре России.

Оказалось, что предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с со свалками отходов. Там не было центрального водоснабжения, а привозная вода хранилась на улице. В помещениях на момент проверки царила полная антисанитария, сотрудники работали без медкнижек, а контроль продукции не производился вовсе.

«Предприятием самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции», — озвучил Роспотребнадзор результаты проверки.

В итоге более 172 тонн опасной продукция на нескольких предприятиях этих двух компаний изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены. Кроме того, санитарные врачи прошлись по ряду адресов в Москве, Московской области и Татарстане и выявили людей с легкими симптомами заболевания. Их госпитализировали.

Задержали повара

В свою очередь, Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении задержал повара компании-производителя фасоли. Им оказался гражданин Таджикистана Карим Норматов.

«Установлено, что он по указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами», — рассказали в Следкоме.

Ранее были задержаны гендиректор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, глава отдела качества той же компании Елена Машкова и директор компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.