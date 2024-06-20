Главу Качи уволили из-за утраты доверия

Главу Качинского муниципального округа Николая Герасима уволили в связи с утратой доверия, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Принял решение отправить в суд документы о досрочном прекращении полномочий главы внутригородского муниципального образования Качинского муниципального округа города Севастополя Николая Михайловича Герасима в связи с утратой доверия», – написал глава города.

Далее он сообщил, что «по представлениям прокуратуры Севастополя управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента общественной безопасности города Севастополя проведены проверки соблюдения Николаем Михайловичем требований антикоррупционного законодательства, факты подтвердились».

Еще одна информация касается исключения Н.Герасима из партии «Единая Россия».

Н.Герасим 14 сентября 2014 избран депутатом Совета Качинского муниципального округа города Севастополя первого созыва от политической партии «Справедливая Россия». Возглавил местную администрацию и совет Качинского муниципального округа города Севастополя первого созыва.

18 сентября 2016 г. избран главой Качинского внутригородского муниципального округа города Севастополя. 1 октября 2021 года переизбран Главой внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ новоизбранным составом Совета третьего созыва.