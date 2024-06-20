Для участников СВО есть много вакансий

В городской «Точке кипения» на площадке Севастопольского госуниверситета прошел форум вакансий, трудовой и социальной адаптации участников специальной военной операции. Работодатели приглашали на работу, а учебные заведения призывали приходить учиться и переучиваться.

— Мы не только предлагаем варианты по трудоустройству, но и даем возможности переобучения, получения новых специальностей. Важно, чтобы участники СВО как можно раньше нашли достойную работу. Свыше 60 человек уже трудоустроено, ставится вопрос о людях, получивших инвалидность — для них нужно оборудовать рабочие места, — рассказала руководитель Филиала фонда «Защитники Отечества» по Севастополю Елена Анисимова.

На форум пришли и работодатели, чтобы познакомить участников СВО с вакансиями на своих предприятиях и позвать на работу. Например, ветеранам будут рады в МЧС, МВД, Росгвардии, ФССП, Инкерманском заводе марочных вин, в ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» и Промсвязьбанке.

Учебные заведения звали учиться. Это Севастопольский государственный университет, филиал Российского экономического университета имени Плеханова, Архитектурно-строительный техникум, колледж информационных технологий и промышленности и университет «Синергия». Участники СВО поступают по отдельной квоте и даже без экзаменов. Кстати, не обязательно на учебу ездить каждый день — можно выбрать и онлайн-обучение в тех образовательных учреждениях, где оно есть.

— Участники СВО чаще всего ищут себя в новых специальностях. Они хотят переобучиться, получить новую профессию. Даже те, кто уже был трудоустроен до СВО, сейчас находятся в поиске предложений. Многие хотят посвятить себя воспитанию детей — так, один наш ветеран уже получает педагогическое образование, а другой будет поступать в этом году. Есть люди, которые участвуют в программе «Время героев», — говорит Е.Анисимова.

О создании программы «Время героев» в феврале объявил президент РФ Владимир Путин. Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в ведущих вузах страны. В рамках программы «Время героев» военных будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Правда, для участия в этой программе уже необходимо иметь высшее образование, опыт управления персоналом и не иметь судимости.

— Искать работу — тоже работа, ее нужно искать правильно. Сегодня работодателям предоставляется порядка семи видом субсидий при приеме на работу особых категорий граждан, к который относятся участники СВО. Здесь и компенсация заработной платы, есть программа по оборудованию рабочего места. Много есть вакансий с других регионов с привлекательными моментами, в том числе, предоставлением жилья и социальным обеспечением. Этим тоже можно воспользоваться, — сообщила руководитель ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» Светлана Рендак.

Что касается устройства на работу участников СВО с инвалидностью, здесь все-таки ситуация более сложная. Как сообщили участники форума, большинство мужчин инвалидностью, военной травмой стараются остаться на военной службе. Несколько человек устроено в военный комиссариат города, кто-то остался служить при воинских частях.

По словам руководителя экспертного центра «Мир доступный для всех» Павла Скачкова, «вопрос для устройства на работу участников СВО с инвалидностью прорабатывается, все зависит от нозологии». Рабочие места подготовить достаточно сложно, потому что нужен также свободный доступ на предприятия, а не только оборудование рабочего места.

— Это вопрос достаточно сложный, но решаемый. Достаточно много предприятий задумываются о доступной среде, но все зависит от инвалидности, — рассказал П.Скачков.