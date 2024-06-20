Для Нового Херсонеса вырастили 26 тысяч деревьев и кустарников

Питомники Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы вырастили и передали 26 тысяч деревьев и кустарников специально для историко-археологического парка «Херсонес Таврический», который готовят к открытию в Севастополе.

«Проект Нового Херсонеса в Севастополе сохранил многолетний ландшафт и приумножил зеленые насаждения на территории на 26 тыс. единиц [деревьев и кустарников]. Процесс пересадки проводился не только под пристальным вниманием и контролем специалистов, но и с ювелирной точностью, чтобы не задеть и не повредить корневую систему. Все растения выращены специально для проекта в питомниках Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы», — сообщили ТАСС в пресс-службе фонда «Моя история», который курирует создание парка.

В парке будут высажены румелийские и горные сосны, несколько видов можжевельника, плакучие ивы, туи, кедры, кипарисы, голубые ели, сирени, клены, магнолии. Также появятся плодовые деревья: яблони, черешни, сливы.

Для ухода за парком оборудуется уникальная система автополива, которая предусматривает забор воды с шестиметровой глубины. Благодаря специальной системе она будет попадать в реку Героон, которая много десятилетий текла под землей, но была выведена на поверхность после масштабных археологических работ, предварявших строительство парка. После нагрева в реке, вода будет отводиться для полива — в жаркие месяцы для орошения зеленых насаждений планируется забирать до 700 кубических метров воды, из-за чего река будет обновляться практически наполовину.

Кроме того, вдоль русла реки обустраиваются прогулочные зоны, в том числе будет построен мост через реку, а в самой реке планируется высадить надводные растения.