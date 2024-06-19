Загорелся автобус, а от него трава

В районе пгт Гвардейское Симферопольского района на дороге полностью сгорел рейсовый автобус, но пострадавших нет, сообщили в МЧС Крыма.

Сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание автобуса, через 35 минут на площади 114 кв.м было полностью ликвидировано возгорание сухой растительности. Погибших и пострадавших нет. Автобус восстановлению не подлежит. Причину пожара установят эксперты.

Министр транспорта РК Николай Лукашенко уточнил, что автобус выполнял рейс по маршруту Красное – Симферополь, и пообещал, что в ближайшее время на линию выйдет резервный, а проезжая часть будет оперативно очищена.

Водителей просят соблюдать предельную осторожность и быть внимательными при проезде места пожара.