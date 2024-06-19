Состояние севастопольских пляжей оценят

Состояние севастопольских пляжей губернатор Севастополя Михаил Развожаев намерен оценить в ходе текущей неделе, о чем он заявил на аппаратном совещании 17 июня.

Проверить состояние пляжей М.Развожаев намеревался накануне их официального открытия, однако этому, по его словам, помешала непогода. К слову, официально купальный сезон на 27 пляжах Севастополя открыли утром 15 июня, сразу после прошедшего ночью «ливня века».

Напомним, что в этом купальном сезоне севастопольцам вернули пляж «Ушакова балка». Кроме того, жители Фиолента своими силами восстановили лестницу на пляж «Царское село».

Кроме губернатора, санитарно-эпидемиологическое состояние севастопольских пляжей проверит Роспотребнадзор и прокуратура.

«Органы прокуратуры города Севастополя в настоящее время проводят проверку законности осуществления деятельности по благоустройству пляжей. По ее итогам при наличии оснований в случае выявления нарушений действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время проверка не завершена», — сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе надзорного ведомства.