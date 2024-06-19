Дополнить транспортный каркас Севастополя нужно мостами и новыми дорогами

Предложения севастопольского общественника Дмитрия Дорошенко по совершенствованию городской транспортной сети уже признаны интересными в ряде департаментов, в которые он уже обращался. Как и теперь в «Севастопольскую газету», туда он принес схемы, расчеты, планы местности с высотными отметками, где, по его мнению, в будущем должны появиться дороги, мосты, тоннели и даже фуникулер.

Идею усовершенствовать городскую транспортную сеть Д.Дорошенко вынашивает много лет, считая, что это должно кардинально улучшить качество жизни севастопольцев. За счет предлагаемых нововведений можно исключить дорожные пробки, обеспечить стабильность и живучесть транспортной системы в целом.

Свои предложения в статусе замечаний Д.Дорошенко передал разработчикам нового генплана, который как раз сейчас и дорабатывают. Поскольку замечания приняты к рассмотрению, общественник надеется, что в каком-то объеме они будут учтены.

В течение своей жизни Д.Дорошенко работал в разных местах, сохраняя инженерный подход ко всему, чем довелось заниматься. Севастополец по рождению, он не перестает размышлять, как сделать город более комфортным.

В основе предложений — идея соединения центра города с отдаленными регионами, а также создание целой системы дублирующих и соединительных дорог. При этом автор идеи предлагает использовать холмистость городского рельефа и построить соединительные мосты через балки, что станет дополнением к транспортному каркасу города, предлагаемому разработчиками генплана.

Нужна Центральная рокада

Главная идея касается создания Центральной рокады, которая бы соединила центр Севастополя с Корабельной стороной и далее с Инкерманом. Речь идет об аналоге Гераклейской рокады, но для центральной части города.

— Центральная рокада необходима на случай аварийной или иной нештатной ситуации на Днепровском мосту (у ж/д вокзала) и на спуске Котовского. Она соединит два транспортных узла: от центра города (ул.Н.Музыки, О.Кошевого) и Воронцовой горы (ул.К.Пищенко – Г.Мельника) с помощью двух мостов через Сарандинакинскую и Лабораторную балки на Красную горку и далее, пересекая улицу Горпищенко, в Килен-балку, а после по еще одному мосту к Инкерману, — объяснил замысел Д.Дорошенко.

Он обосновывает свою идею ограниченностью проезда в районе Красной горки и Южной бухты. Центральная рокада, по его мнению, должна стать ответвлением Гераклейской, для уменьшения (перераспределения) нагрузки на последнюю.

Красная горка не должна быть анклавом

По словам Д.Дорошенко, согласно проведенному им опросу, жители Красной горки давно хотели бы иметь прямое транспортное сообщение с Куликовым полем, Корабельной стороной и Воронцовкой.

— Находясь почти в центральной части города, они из-за горно-балочного ландшафта местности отделены от благ городской среды, как бы от городской цивилизации. Нет больших торговых и медицинских центров, учебных, спортивных, культурных и прочих учреждений.

— Мы предлагаем соединить забытую Красную горку двумя мостами через Сарандинакинскую и Лабораторную балки (по аналогии с Кронштадтом, который сейчас соединен с материком двумя мостами).

Таким образом вопрос строительства Центральной рокады Д.Дорошенко считает главным в своей концепции.

— Проведя небольшую соединительную дорогу напрямую от ул.Руднева до ул.Кошевого (по планируемому предложению Департамента транспорта), Центральная рокада напрямую была бы соединена с районами Стрелецкой, ПОР, Камышовой бухты, стала бы дублирующей дорогой планируемой Гераклейской рокаде. Причем со скоростным режимом по Центральной рокаде, превышающим общегородской.

Мосты — наше всё

Для проезда по Центральной рокаде, по мнению Д.Дорошенко, необходимо построить три моста: от улицы Ватутина до улицы Днепровская, от улицы Каспийская (ближе к Кавказской) до ул.Пластунской (ближе к К.Пищенко) и между улицей Черниговской (Горпищенко) к ул.Генерала Жидилова.

Мосты — важная составляющая Центральной рокады, уверен Д.Дорошенко, они должны обеспечить стабильность работы транспортной сети города при любых экстренных ситуациях.

Мосты (кстати, их высоты более 70 метров над уровнем моря) необходимы из-за ограниченности свободных площадей и почти сплошной застройки. Разумеется, автор идеи понимает, что при их строительстве неминуемо возникнут сложности соединения мостов с существующими дорогами, но технические решения этих проблем он оставляет опытным проектировщикам.

Д.Дорошенко также предлагает построить горизонтальный тоннель длиной 350-400 метров между двумя улицами Красной горки – Днепровской и Каспийской — на них транспорт будет приходить с двух мостов.

— Предлагаемые мосты Центральной рокады возможны в разных вариантах. Окончательный вариант прохождения мостов решается на этапе проектирования, — отмечает Д.Дорошенко.

Он также ратует за прямое транспортное соединение двумя параллельными дорогами-эстакадами под допустимым углом движения (как Красный и Троллейбусный спуски) от первых номеров домов по улице Ревякина (ближе к площади Ревякина) до улицы К.Пищенко.

Зачем все это нужно?

Представленная дорожная схема весьма подробно описывает прохождение дорог вдоль конкретных улиц города и даже домов с обоснованием своих предложений и необходимостью включить их в новый генплан.

Сейчас транспортное сообщение центра города с Корабельной стороной — только по улице Героев Севастополя, центра с Красной горкой — исключительно по улице Охотской. Кроме того, отсутствует сообщение Красной горки с Воронцовой горой, с Лабораторной балкой и с Куликовым полем, центра города с районом ул.Жидилова и т.д. На Южный берег Крыма можно добраться по единственной трассе от Ялтинского кольца. Нет прямой дороги от центра Инкермана на трассу «Таврида».

По мнению Д.Дорошенко, все это вопросы как раз и решились бы строительством дублирующих дорог и мостов через балки (иногда по насыпи или вместо них): мост «5-й км – Максимова дача (ул.Моргунова)», вместо насыпи в конце Стрелецкой бухты, через Карантинную балку по ул.Руднева, вместо насыпей по ул.Репина – ул.Декабристов (с выходом на ул.Коммунистическую) и через Стрелецкую балку к студенческому городку и улице Степаняна и другие.

В числе его предложений — строительство подземных автопаркингов в горах и в городских холмах.

Не остался без дополнительных проработок и пока только планируемый тоннель с улицы Пожарова на улицу Генерала Петрова. В будущем тоннеле (в боковых стенах, справа и слева) предлагается прорыть дополнительные ниши, которые также использовать под автопарковки, совместив входы-выходы со входами-выходами в тоннель.

Подземные парковки можно было бы прорыть также в Балаклаве — в горе Таврос и в горе, где располагается форт Северный.

Фуникулер, воздушное метро и городские электрички

Проект общественника включает внедрение в Севастополе новых видов транспорта. Например, он мечтает протянуть фуникулер на гору Таврос, приведя в качестве примера курорт на итальянском озере Комо.

— Фуникулер доставит до смотровых площадок и на обзорную канатную дорогу горы Таврос (через бухту), для осмотра великолепных видов Балаклавы и захватывающего проезда над бухтой, — поясняет свою идею общественник.

В городских парках (парк Победы и парк Учкуевка) также было бы неплохо протянуть канатные дороги, в Учкуевке — по мини-линиям, от автобусной остановки до пляжа и соединить ее с Единой сетью канатных дорог города.

Еще можно было бы протянуть две линии автоматического канатного мини-метро, в центре, в Балаклаве и на Северной стороне.

Отдельная тема — городские электрички, Д.Дорошенко разработал целую маршрутную сеть городских электричек: от микрорайона Стрелецкой бухты до Балаклавы (Золотая балка), от Стрелецкой бухты до Северной стороны (Инженерная балка)...

— Этот комплекс транспортных видов и услуг города обеспечит централизацию туризма Севастополя, вызовет приток гостей, обеспечит поступления в бюджет города, а значит, даст больше возможностей для дальнейшего его развития, — подытоживает свои предложения Д.Дорошенко.

На возможные возражения о кажущейся несбыточности его планов Д.Дорошенко парирует: «Всякая по-настоящему новая идея поначалу кажется абсурдной и несбыточной!»