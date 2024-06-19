На КОС «Южные» работы идут хорошими темпами

На стройке очистных в Камышовой бухте губернатор Михаил Развожаев провел очередную выездную планерку 19 июня, отметив, что работы идут хорошими темпами. По его словам, теперь есть полная ясность с проектом, что обеспечивает четкость производства работ.

— Всё движется четко. Мы уже видим, что бетонные работы завершены или находятся в высокой стадии готовности. Первый комплекс первичной очистки и административный блок уже практически готовы. Уже поставлено на площадку технологическое оборудование, начинается его монтаж. Плюс один из важнейших и технологически самых сложных этапов — глубоководный выпуск (всего он будет 1,7 км), 100 метров в настоящее время опытно, с перегрузами 100 метров, уже лежит в море. В настоящее время на берегу собрано еще 500 метров, которые в ближайшее время начнут погружать, — сказал М.Развожаев.

Он подчеркнул, что работа в море в настоящее время идет по особому графику: требуется дополнительное согласование с военными. Тем не менее, все необходимые подготовительные работы на берегу продолжаются.

— В этом году по прогнозам мы, наверное, полностью будем выходить на то, что глубоководный выпуск будет завершен и те части, которые были построены, включатся в работу. К концу года мы планируем переключиться на новый современный глубоководный выпуск. Пока старые работающие очистные и части трубы не заменены, — продолжил губернатор.

Он также отметил, что выполненные работы позволят осуществлять сброс очищенных вод на таком нормативном расстоянии от берега, что существенно улучшит экологию Голубой бухты.